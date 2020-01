© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Steve Bruce non ha avuto nemmeno il tempo di festeggiare la vittoria ottenuta in extremis contro il Chelsea. Il suo Newcastle, prossimo avversario dell'Everton di Ancelotti, dovrà fare a meno per tutto il resto della stagione di Jetro Willems e Paul Dummett. Lo ha confermato lo stesso manager in conferenza stampa: "È quello che temevamo. Willems ha riportato la rottura del crociato anteriore e mancherà per il resto della stagione. Abbiamo avuto brutte notizie anche su Dummett: il suo infortunio al tendine della gamba lo terrà fuori fino a giugno. In questo senso, è stato davvero un brutto weekend". L'infortunio dei due terzini è il motivo che potrebbe portare il club inglese ad accelerare la trattativa con l'Inter per Valentino Lazaro.