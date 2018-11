Neymar e il ritorno a Barcellona. Una mossa che toglie il Real di mezzo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il sussurro è quello che potrebbe diventare un fischio. Però il Barcellona sta lavorando per cercare di riprendere Neymar Jr, finito a Parigi non più tardi di due estati fa dietro il pagamento - monstre - di 222 milioni di euro di clausola rescissoria. 27 gol in 28 partite di Ligue 1 - prima stagione a metà a causa dell'infortunio patito contro il Real Madrid in Champions - ma un feeling mai sbocciato con Cavani, con in più Mbappé che scalpita e che può diventare il primo nome a Parigi, anche in virtù della finale a tre del Pallone d'Oro (e di un Mondiale già vinto).

O UNO O L'ALTRO - L'impressione è che a Parigi potrebbe anche esserci un grande sacrificio, sia in ottica fair play finanziario (che preoccupa più che altro per una eventuale squalifica Champions, più che monetariamente) sia per fare crescere il brand degli altri. Neymar, come Cristiano Ronaldo, è un'azienda che cammina e che può oscurare quasi tutti. Tranne Lionel Messi, che ha già convissuto con il brasiliano senza grossi problemi di gestione. Mbappé ha però diciannove anni e può essere il futuro del club. Anche perché sul francese c'è il Real Madrid, pronto ad affidargli una posizione da stella indiscussa, il regno che era di CR7 fino a qualche mese fa. Ecco, se il Barcellona dovesse prendere Neymar, il PSG non avrebbe poi intenzione di sacrificare l'altro gioiello dell'argenteria. Quindi lo sgarbo del Barça sarebbe anche un modo per depotenziare la campagna acquisti dei Blancos.