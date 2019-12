Cristiano Ronaldo deve accontentarsi del terzo posto nella classifica degli sportivi maschi più twittati del 2019. Il portoghese è rimasto dietro a Neymar primo e Lionel Messi, fresco vincitore del Pallone d'Oro, al secondo posto. Mbappé si è classificato ottavo mentre, a sorpresa, Keiseuke Honda, si inserisce nella classifica attestandosi al nono posto. I calciatori dunque dominano la classifica, con il primo che non gioca a calcio presente in classifica che risponde al nome di Lebron James, quarto. Ecco la classifica completa:

The Top 10 most Tweeted about male athletes in 2019, according to @TwitterSports.

1. Neymar

2. Lionel Messi

3. Cristiano Ronaldo

4. LeBron James

5. Kawhi Leonard

6. Kobe Bryant

7. Tom Brady

8. Kylian Mbappe

9. Keisuke Honda

10. Antonio Brown pic.twitter.com/0NgaKbKpZD

— Front Office Sports (@frntofficesport) December 10, 2019