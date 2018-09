Neymar in lacrime, vuole tornare al Barça. La bomba del Mundo Deportivo

© foto di J.M.Colomo

Retroscena sul futuro di Neymar direttamente dall'edizione odierna del Mundo Deportivo. Il brasiliano, che ha salutato il Barcellona la scorsa estate per firmare con il Paris Saint-Germain, si sarebbe infatti pentito della scelta fatta dopo i dissidi, poi risolti, con Cavani. Chiamate, lacrime in stanze d'albergo con gli ex compagni ed amici del Barça - si legge - e il tentativo in segreto di tornare in Catalogna, ma con un muro da superare: la volontà del club spagnolo. Secondo il quotidiano, tradito dall'ambizione di vivere una carriera lontana dal talento di Messi adesso Neymar vuole tornare in Spagna. Ma la strada per il ritorno, che avrebbe del clamoroso, è tutta in salita. Il Barcellona infatti non avrebbe intenzione di intavolare trattativa col club parigino per il brasiliano, il cui addio non è andato giù alla dirigenza degli spagnoli.