Neymar: "Napoli grande squadra. Sarà una bella partita da vedere"

La stella del PSG, Neymar, ha parlato al proprio canale YouTube in vista della gara di stasera: "L'aspettativa per la partita contro il Napoli è alta. E' una grande competizione ed il nostro principale obiettivo, sono eccitato e concentrato per questa partita perché si affrontano due grandi squadra con giocatori di qualità. Per quelli che amano il calcio sarà una grande partita, spero di poter fare una bella gara sia a livello personale che di squadra".