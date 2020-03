Neymar prima, Bernat poi: il Paris Saint Germain è avanti 2-0

Un gol alla mezz'ora di Neymar dà il vantaggio al Paris Saint Germain, al quarantacinquesimo, sul Borussia Dortmund. Vantaggio meritato per la qualità delle occasioni, forse non per il gioco - non spumeggiante - mostrato finora.

Il Paris Saint Germain tenta di imporre il ritmo, però non riuscendo a dare troppa impressione di pericolosità. Così nella prima parte Sancho cerca di far ammattire un po' tutti, servendo poi per Haaland, anticipato per un attimo da Kimpembe. Passata la metà della frazione, però, Cavani si presenta tutto solo davanti a Burki. Lo svizzero va giù come un portiere di calcetto, sfiorando con il piede e mandando in angolo. Sono le prove generali del gol di Neymar che arriva al 28': il corner è sul secondo palo, Hakimi si perde il brasiliano che di testa - inusuale - spedisce in porta con un tuffo.

Da qui in poi ci sono più opportunità per il Borussia, con Sancho in particolare, indiavolato, ma Keylor Navas fa buona guardia praticamente sempre. Haaland invece rischia il secondo giallo per una manata a Marquinhos, ma l'arbitro decide di soprassedere. I parigini però trovano comunque il 2-0 a fine primo tempo: Neymar apre su Di Maria che, basso, va da Bernat. Puntata sul taglio dello spagnolo e palla all'angolino. Si mette male per i tedeschi.