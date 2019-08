Neymar-PSG, altra polemica: Mbappé lo caccia dalla foto con la coppa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il caso Neymar vive una nuova puntata. La stella brasiliana, secondo gli ultimi rumors, vuole lasciare il PSG, mentre recupera pienamente dal suo infortunio. Intanto ha fatto sapere di non disputare nessun'amichevole fino alla fine del pre-campionato. E non ha partecipato neanche alla Supercoppa di Francia, vinta poco fa contro il Rennes. E il tormentone va avanti, non tanto per l'assenza dell'ex Barcellona dal terreno di gioco e dalla panchina, ma per ciò che accade durante i festeggiamenti.

Mbappé lo caccia - Mentre il PSG sollevava il trofeo e festeggiava, dalle immagini si nota che Neymar aveva ben poca voglia di aggregarsi ai compagni. Il verdeoro restava di lato, senza esultare, prima che Marco Verratti lo trascinasse nella folla. Poco dopo, però, al momento della foto di rito con la Coppa a farla da protagonista, Kylian Mbappé (suo amico, oltre che compagno di squadra) ha allontanato il compagno di squadra, reo di non aver fatto parte del match. La polemica, dunque, si fa sempre più rumorosa dalle parti di Parigi.