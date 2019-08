Neymar, quale futuro? Il PSG ha parlato con tre club, Juve compresa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La storia d’amore tra Neymar e il Paris Saint-Germain è destinata a finire già in questa sessione di mercato. Il club parigino, come riportato da Sport, sta portando avanti i contatti con tre club, ovvero Real Madrid, Manchester United e Juventus. Leonardo ha intuito la situazione, ormai la frattura tra le parti è insanabile.

La trattativa con i Red Devils sembra essere quella più complessa, anche perché la compagine guidata da Solskjaer dovrebbe chiudere il tutto entro l’8 agosto, due giorni per un’operazione simile sono troppo pochi. Il Real ha invece aperto la porta ad un eventuale trasferimento: Florentino Perez sa che un eventuale colpo infiammerebbe la piazza, ma il giocatore vuole soltanto il Barcellona.

L’attaccante verdeoro è stato proposto anche alla Juventus, come già detto la tassazione in Italia potrebbe facilitare l’operazione tra i due club. L'accordo tra le parti non è un problema, rimane la volontà del calciatore: "O'Ney" vuole assolutamente ritornare in blaugrana, al momento non valuta altre ipotesi. Non sarà comunque un’operazione semplice, visto che il PSG farà di tutto per ostacolare la società catalana.