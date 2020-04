Niakhaté, il leader giovane che piace a Petrachi: in due anni ha conquistato il Mainz

La Roma è pronta alla rivoluzione estiva in difesa. Da Fazio a Smalling, passando per Jesus: sono tanti i centrali in bilico in casa giallorossa. Per questo Petrachi guarda in Germania per sistemare la retroguardia e il nome comparso sul taccuino del diesse è quello di Niakhaté del Mainz. Mancino, 193cm di altezza, carismatico, trascinatore, idolo della tifoseria tedesca, è stato nominato vice capitano dai suoi compagni, che gli hanno riconosciuto un ruolo da leader sin da subito (i tifosi, invece, lo vorrebbero già capitano). Con la sua nazionale ha fatto tutta la trafila giovanile, centrando 11 presenze con l’U21 transalpina (all'Europeo del 2019 non è mai sceso in campo), mentre aspetta ancora di poter esordire con la selezione dei grandi.

E’ stato scovato dagli scout del Mainz tre anni fa, quando il giovane indossava la maglia del Metz: nell’estate del 2018 il trasferimento in Bundesliga per una cifra vicina ai 6 milioni di euro. Oggi, invece, ne vale quasi il doppio. Il difensore francese è diventato un pilastro del club tedesco: 59 presenze nell’ultimo anno e mezzo, di cui 55 da titolare e gli scout di mezza Europa sono pronti a scommettere su di lui. Petrachi lo segue dai tempi del Torino e continua a monitorare la situazione da vicino in attesa che cessi l’emergenza da coronavirus per piazzare un affondo finale. Il calciatore, poi, proprio in questi giorni ha parlato alla Bild di come la Germania abbia affrontato il Covid: “La situazione non è perfetta, ma migliore che in Francia. Il virus sembra essere sotto controllo qui”. Certo la mancanza della famiglia è tanta: “Non so quando potrò rivederli: la vita di tutti i giorni deve tornare alla normalità e poi dipende anche se e quando possiamo giocare di nuovo. Ma ovviamente voglio andarli a trovare non appena mi sarà permesso“.