© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il presidente dell'AIA Marcello Nicchi ha parlato ancora dell'errore di Rocchi e Fabbri in Roma-Inter di ieri: "Hanno ammesso l'errore? E secondo voi, come si fa a dire di no. È un errore, purtroppo, siamo dispiaciuti perché è un errore evitabilissimo, non era una situazione difficile".