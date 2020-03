Nicchi: "Se servirà un sacrificio, ne parleremo. Non lesiniamo e facciamo beneficenza in silenzio"

vedi letture

Marcello Nicchi, presidente dell'AIA, ha parlato a Radio Sportiva dell'emergenza Coronavirus e delle sue possibile conseguenze sul mondo degli arbitri, anche in chiave stipendi: "Parleremo di tutto al momento opportuno, al momento queste sono cose futili. Se il campionato riparte ci saranno delle cose da fare, se non riparte serviranno altre misure. Noi faremo la nostra parte. Se verrà chiesto un sacrificio agli arbitri di vertice sotto contratto, sicuramente ne parleremo con la Federazione. Siamo professionisti sotto ogni punto di vista, non lesiniamo sulla settimana o sul mese. Come arbitri ci stiamo muovendo anche sotto il profilo delle beneficenza ma lo stiamo facendo in grande silenzio".