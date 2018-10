© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ai microfoni de La Politica nel Pallone su GR Parlamento, parla Marcello Nicchi. Numero uno dell'AIA, l'associazione degli arbitri italiani, Nicchi difende l'utilizzo della VAR. "Bisogna smettere di lamentarsi. La Var funziona e tutti lo riconoscono, se poi ogni volta che accade un episodio si vuole smontare tutto, siamo fuori dal mondo. È uno strumento che tutti ci invidiano, tutti vengono a studiare la sua applicazione in Italia. Se si pontifica su un episodio allora non è cambiato niente e mi chiedo cosa l'abbiamo messa a fare. Se in una partita, su 50 decisioni, se ne sbagliano 2 fa parte della normalità. Le polemiche degli ultimi giorni? Il protocollo quello approvato lo scorso anno, nulla è cambiato. Gli arbitri lo stanno applicando al meglio che possono. Ogni tanto qualcuno, sorprendentemente, non si avvale della Var e di questo si occuperà Rizzoli. È uno strumento che c'è e va utilizzato al massimo, perché così le discussioni vanno al minimo", riporta Gazzetta.it.