© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nicolas Dominguez, centrocampista del Velez, ha parlato in Argentina del suo possibile trasferimento al Bologna: "Siamo in trattativa con il Bologna, L’idea è quella di non esercitare la clausola e dare maggior denaro al Velez in maniera rateizzata. Il mio agente è in Italia per parlare del mio futuro. La mia intenzione è quella di non forzare nulla e se resterò qui lo farò con grande piacere e impegno". A riportarlo è ViaEmiliaNews.com.