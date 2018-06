Nico Gonzalez all'Inter. Operazione da chiudere con Bologna o Sassuolo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sulla trattativa tra Inter e Argentinos Juniors per Nicolas Gonzalez, attaccante classe '98. Il club nerazzurro vorrebbe portare in calciatore in Italia, ma non subito a Milano e per questo motivo ha chiesto sia al Sassuolo che al Bologna di operare in sinergia per chiudere l'accordo.