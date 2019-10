© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Davide Nicola, ex tecnico del Crotone, ha parlato negli studi di Sky Sport della sua esperienza a Udine: "La parte più difficile per chi subentra è quella di avere meno tempo per capire i giocatori e trovare rimedi efficaci. Siamo tutti sulla stessa barca, ma alla fine conta quello per cui vieni chiamato Poi ci sono altre dinamiche dietro su cui è giusto soprassedere. Quale vittoria ricordo con più piacere? Quella col Chievo dal punto di vista mentale è stata una delle più difficili. Loro erano considerati già retrocessi, ma nessuno regala niente e le partite le devi vincere. Io sono stato 3 mesi, direi che quello che ci è stato chiesto di fare è stato fatto, il dispiacere è quello di non aver potuto continuare un discorso che avrebbe portato cose positive. Il tempo è legato alle dinamiche, ci sono delle priorità e quando lavori su queste difficilmente puoi lavorare sui dettagli".