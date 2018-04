Nicola Berti, la fuga all'Olympiastadion e le due delusioni Mondiali

Nicola Berti, e un gol, all'Olympiastadion, che resterà nella leggenda. Nato calcisticamente nel Parma, dove conquistò la promozione in Serie B vincendo il campionato di C1, fu la Fiorentina a credere in lui e ad acquistarlo nell 1985, ma tre anni più tardi, tra le polemiche del popolo viola che non gli hanno mai perdonato l'addio, il centrocampista passò all'Inter per 7,2 miliardi di lire e in nerazzurro si tolse le soddisfazioni più grandi, vincendo uno Scudetto, una Supercoppa Italiana e due volte la Coppa UEFA. Memorabile la rete contro il Bayern Monaco con un'incredibile galoppata che non lasciò scampo ai bavaresi. Dopo 10 anni all'Inter, chiuse poi la sua carriera con le esperienze a Tottenham, Alaves e Northern Spirit. Con la maglia della Nazionale è invece sceso in campo 39 volte segnando 3 reti e ha fatto parte delle spedizioni azzurre ai Mondiali del 1990, quello in Italia perso in semifinale contro l'Argentina, e del 1994, con la sconfitta in Finale a Los Angeles contro il Brasile ai calci di rigore. Oggi Berti compie 51 anni.

Sono nati oggi anche Aldo Agroppi, Nicola Marangon, Marcelo Otero, Roberto Ayala, Erjon Bogcani, Elvis Abbruscato, Emanuele Terranova, Oscar de Marcos e Martin Montoya.