Nicola Berti sulla sua Inter. "Stasera è l'ultima possibilità per vincere lo Scudetto"

"Stasera è la nostra ultima possibilità per vincere lo scudetto. Vediamo cosa succede". Lo dice Nicola Berti, in collegamento con InterTV prima della partita con la Roma. "Gioca Barella? Lui è il mio favorito, ci darà 10 anni di emozioni e di successo. È uno con le palle, sul quale si po' contare sempre. Sa fare tutto, non ha paura di niente. Mi somiglia: io avevo un po' più di progressione, lui è più tecnico. Per vincere stasera serve determinazione e speranza di ambire ancora al titolo. Domani sera ci sarà Juve-Lazio, non si scherza: stasera non ci si tira indietro", riporta FcInterNews.it.