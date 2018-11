Nicola: "Crotone il passato, Udinese presente e futuro. Ho due certezze"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"La salvezza del Crotone è stata piacevole, ma rappresenta il passato. Per me conta il presente per costruire il futuro. Ho fatto uno step voluto: oggi chiedo a tutti di essere allineati. Vogliamo tutti un solo obiettivo, conta la squadra e il comportamento che si attuano per essi nel rispetto dei singoli". Così Davide Nicola s'è presentato in conferenza stampa a Udine, come nuovo allenatore dell'Udinese. Il tecnico bianconero, sulla formazione friulana, ha poi proseguito: "Ho due certezze: in A è difficile ottenere risultati senza costruire. E' difficile pensare di fare bene se non si produce. Allo stesso tempo sono convinto che bisogni avere una lettura del gioco che si basi sull'equilibrio. Se capisco di poter attaccare, devo farlo con determinazione. Se in un altro momento si trova una squadra che ha qualcosa in più, bisogna trovare il modo di proporre gioco senza prestare troppo il fianco. Altrimenti diventa difficile incidere sul risultato. Ai ragazzi chiedo passione e dedizione, anche la voglia di restare sul campo per migliorare noi stessi. E' l'unico modo per capire cosa possiamo fare. Quando saremo una squadra vera, potremo essere davvero competitivi. Contatti in passato con l'Udinese? Io penso solo al campo".