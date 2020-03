Nicola e le 100 panchine in A: "Festeggio solo se il Genoa raggiunge l'obiettivo"

Domani contro il Milan, il tecnico del Genoa Davide Nicola taglierà il traguardo delle 100 panchine in Serie A. Un obiettivo ambizioso, per l'allenatore del Grifone che però non perde di vista l'obiettivo principale, ovvero il successo: "Non penso alle 100 panchine in Serie A, se ci sarà modo di festeggiare lo farò insieme ai miei giocatori ma solo se raggiungeremo l'obiettivo".