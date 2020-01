Nicola ha scelto: Perin è il nuovo n.1 del Genoa, quale futuro per Radu?

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Genoa-Sassuolo 2-1 (29' rig. Criscito, 33' Obiang, 86' Pandev)

"Radu o Perin in porta? Adesso ho due portieri importanti. Oggi abbiamo un allenamento e poi farò le mie scelte. È chiaro che la mia decisione poi diventerà quella definitiva". Davide Nicola, nuovo allenatore del Genoa, ieri aveva parlato così circa il recente ritorno a Marassi di Mattia Perin, rientrato alla base in prestito lo scorso 2 gennaio dopo non essere riuscito a imporsi in quest'ultimo anno e mezzo - anche a causa di un infortunio - con la maglia della Juventus.

Una scelta di mercato sorprendente, quella del neo-ds Francesco Marroccu e della società, visto e considerato l'altissimo rendimento del (finora) portiere titolare del Grifone, Ionut Radu. Nazionale rumeno, ceduto pochi mesi fa dall'Inter per un'altra stagione con la formula del trasferimento a titolo temporaneo e già capace di confermare quanto di buono aveva fatto nel campionato passato.

Ebbene, la decisione di Nicola e del club è stata invece un'altra. Il nuovo titolare del Genoa, salvo nuovi clamorosi colpi di scena, sarà Mattia Perin, un estremo difensore di altrettanto valore che oggi contro il Sassuolo ha risposto non a caso subito presente con almeno due interventi decisivi. Ma Radu adesso che cosa farà? Difficile immaginarlo in panchina coi rossoblù fino a giugno, il ritorno all'Inter già a gennaio diventa ora dopo ora una possibilità sempre più concreta.