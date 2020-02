© foto di Federico De Luca

Davide Nicola ha parlato anche delle frase di Oliviero Toscani, che ha scatenato le polemiche ("A chi interessa che caschi un ponte?", ha detto riguardo la foto che ritrae Luciano Benetton insieme ai fondatori delle Sardine) e causato l'allontanamento del fotografo dalla Benetton: "Io non mi sento giudice di nessuno perchè nella vita tutti possono commettere errori, io per primo. Mi verrebbe da rispondere con una canzone di Fiorella Mannoia, "Il Peso del Coraggio". Bisogna avere più attenzione quando parliamo della vita delle persone. Non conoscendo tutti i dettagli di quello che è stato detto e la prima cosa che dico è che quando si parla della vita delle persone bisogna avere più sensibilità".