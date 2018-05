Nicola, la mina vagante dopo le dimissioni dal Crotone

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Davide Nicola ha lasciato il Crotone a inizio dicembre, dopo un piccolo diverbio con la famiglia Vrenna, in particolare il presidente, reo di essere entrato nello spogliatoio per "responsabilizzare" la squadra. Dimissioni che hanno cancellato il contratto con i calabresi, gesto quasi inusuale per gli allenatori che vengono istruiti a non rinunciare mai a un incarico senza una buonuscita.

Per Nicola sembravano che le porte fossero già aperte. Quelle del Genoa, perché Preziosi non voleva rinnovare il contratto di Davide Ballardini. Alla fine i risultati hanno dato ragione al tecnico rossoblù, perché la salvezza è arrivata decisamente in anticipo, con buone prestazioni e una difesa capace di serrare le fila quando dovuto.

Così è tutto da rifare, ma va detto che è molto probabile che Nicola possa trovare una panchina, anche in una formazione tra le neopromosse di B. Dipenderà da chi dovesse salire, prendendo il posto di Benevento, probabilmente Hellas Verona, con la terza a scendere. Possibile anche che possa scegliere un progetto di due anni, ma sarà, quasi certamente, presente ai nastri di partenza.

Piace a: Sampdoria, Spal e Bologna.