Nel corso della conferenza stampa odierna, riportata da Udineseblog, Davide Nicola parla della gara contro il Sassuolo e di Vizeu. "L'ambizione dei ragazzi è quella di essere utile, la responsabilità dell'allenatore è dar loro la possibilità di esprimere le loro potenzialità. Poi è il campo che decide. Deve esserci la voglia a rendersi disponibili. Lasagna ha lavorato tantissimo, è un po' più indietro nella conoscenza delle cose che chiedo alla squadra. Coulibaly sabato non era al top, ma ho voluto portarlo in panchina. Kevin ha recuperato. Gli altri sono in via di guarigione, ci aspettiamo di riaverli nelle prossime settimane".