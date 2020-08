Nicola: "Meritavamo di salvarci prima ma quest'anno il mio Genoa ha fatto un'impresa"

"Meritavamo di salvarci prima. E' come se ci fossimo salvati due volte, nella prima parte siamo riusciti ad agguantare il Lecce e nella seconda siamo riusciti ad agguantare questa salvezza. Per me è davvero una impresa". Parole e pensieri di Davide Nicola, allenatore del Genoa che ha parlato ai microfoni di 'Sky' dopo la salvezza raggiunta. "La cosa che mi è pesata di più stasera è stata quella di non sentire il boato dei miei tifosi. Sono tanti 28 punti per una squadra che partiva dall'ultimo posto. In questo mini-campionato che poi tanto mini non era abbiamo perso 5-6 titolari e abbiamo trovato altri calciatori che sono riusciti a dimostrare il loro valore. Abbiamo dimostrato di essere un vero gruppo e vinto lo scontro diretto col Lecce nel momento topico, ci sono numeri importanti. Faccio i complimenti al Lecce e a Liverani per il lavoro che hanno svolto, ho grande rispetto per quanto hanno fatto".