Venezia, Nicola e la salvezza: "Chi lavora per certi obiettivi non gode mai, spera di farlo alla fine"

Intervenuto in conferenza stampa per commentare il ko di misura contro il Como, che si è imposto 1-0 al Sinigaglia nel lunch match di giornata grazie al rigore trasformato da Da Cunha, il tecnico del Venezia Davide Nicola ha commentato anche le parole del collega Cesc Fabregas, il quale ha ammesso che la classifica non rispecchia il reale valore dei lagunari, che secondo lo spagnolo avrebbero meno punti di quelli che avrebbero meritato.

Queste le parole di Nicola: "Io ci credo ciecamente quando accetto un incarico. C'è sempre molto da imparare, ti dà un'emozione particolare e vedi le differenze che ci sono. Noi abbiamo una società molto organizzata e competente. Abbiamo progetti futuri importanti, ma per poter riuscire a organizzarsi meglio devi cercare di raggiungere la salvezza".

E su come si raggiunge questa salvezza, Nicola - che è uno specialista -, ha aggiunto: "Tenendo conto delle caratteristiche che hai. Accettando che ci siano delle differenze con gli altri. Devi arrivarci con le tue armi, di partita in partita. Quando sai come funziona la Serie A, quando sai l'impegno emotivo e cognitivo della Serie A, riesci a fare il passo importante. Noi stiamo cercando l'identità e di fare sempre meglio, ma senza perdersi d'animo. Troppo facile vivere di picchi d'umore. Se incontro dopo il Como e l'Inter non posso. Non ho il tempo per deprimermi, ci sono altre gare per fare punti. Chi lavora per un obiettivo del genere non gode mai: spera di farlo alla fine con grandi sacrifici".

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