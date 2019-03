© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Davide Nicola, tecnico dell'Udinese, durante la conferenza stampa di presentazione del match contro il Bologna, ha parlato anche del ritorno in bianconeri di Emil Hallfreddson, ufficializzato nei giorni scorsi: "E' una bella persona, ho avuto modo di conoscerlo, ha le qualità per far parte di questo gruppo, vedremo, ora deve pensare a recuperare dal suo infortunio".