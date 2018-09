© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Davide Nicola ha grande voglia di tornare ad allenare. Un anno fa ha lasciato il Crotone e la Serie A, adesso vuol ripartire da lì e ne ha parlato attraverso il Corriere di Torino: "Non so quando tornerò in panchina, ma vorrei migliorare, confrontarmi con la realtà che ho lasciato, la A, e una squadra che possa darmi degli obiettivi reali".