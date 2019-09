Nicolato: "Zaniolo può giocare ovunque. Lui e Kean hanno grandi qualità"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il commissario tecnico della Nazionale italiana Under 21, Paolo Nicolato, ha parlato ai microfoni di Radio Rai durante la trasmissione Radio Anch'io lo Sport. Queste le sue parole: "La nuova Under 21 sta nascendo da un mix di calciatori, alcuni che sono nel giro delle Nazionali giovanili da tempo, altri sono invece nuovi. Il lavoro nasca da lontano e speriamo di portarlo avanti il più possibile".

Nel girone con Lussemburgo, Svezia, Armenia, Islanda e Irlanda chi temete di più?

"Non è un gruppo semplicissimo, ci sono Nazionali che stanno crescendo come l'Islanda, poi la Svezia non è male ma noi vogliamo fare il massimo, nonostante il grande equilibrio che c'è oggi nel calcio e nelle varie Federazioni".

Kean e Zaniolo come li ha trovati?

"Hanno grandissime qualità, devono fare un percorso e riflettere sui loro errori passati. Il problema è non imparare dagli errori, non commetterli. Il nostro lavoro non è solo dare qualità di gioco ma anche far maturare i giovani. Le regole vanno rispettate e sia Moise che Nicolò devono riprendere la strada giusta".

Zaniolo può avere qualche problema di ruolo alla Roma?

"Può fare qualsiasi ruolo in campo, ha tecnica, forza, qualità e fisico. Non c'è nessun problema di posizione, poi è chiaro che ogni allenatore lo vede in un ruolo diverso".