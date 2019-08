Nicolò Zaniolo, telenovela al capolinea: rinnovo con la Roma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una telenovela lunga più di nove mesi. Perché i fari si sono accesi su Nicolò Zaniolo dalla prima convocazione con la nazionale italiana, opera di Roberto Mancini, quando non aveva ancora esordito in Serie A. Poi i gol in Champions League, le ottime prestazioni, le sirene internazionali. Fino alle proposte del Bayern Monaco e all'interessamento della Juventus.

INCEDIBILE PER MONCHI - L'idea di Fabio Paratici di portarlo in bianconero è arrivata a febbraio, quando però i giallorossi avevano eretto un muro e non c'era opportunità di cederlo, nemmeno per proposte iper milionarie (valutazione oltre i 50 milioni). I bavaresi hanno chiesto informazioni, salvo poi scappare di fronte alle risposte.

TEMA RINNOVO - Oramai Zaniolo ha trovato l'accordo con la Roma, per un contratto lungo e da 1,8 milioni di euro più bonus. Probabilmente anche le parole di Petrachi - che avevano messo in discussione l'imprescindibilità del fantasista - hanno smosso la situazione, facendo capire che un altro anno alla Roma sarebbe stato necessario per la sua crescita. Già esponenziale, negli ultimi dodici mesi.