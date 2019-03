Nidasio: "Eresia pensare di abbattere San Siro. Keita favorito su Icardi"

Alice Nidasio, giornalista Il Giorno, nel corso del Live Show di MC Sport: "Icardi è tornato ad allenarsi ma credo che Spalletti darà più spazio a Keita anche perché Icardi è stato fuori due mesi. L'infortunio di Martinez capita nel momento peggiore ma Keita è la prima scelta dell'Inter".

Questione San Siro, che succederà?

"Non credo sarà una cosa in breve termine. Per me è un'eresia anche solo pensare di abbattere San Siro. In caso di ristrutturazione bisognerebbe capire i costi anche se potrebbe essere la soluzione migliore. C'è da capire chi gestirebbe le spese di questa eventuale ristrutturazione".

Icardi il prossimo anno che farà?

"Dipende da fattori come l'allenatore, la Champions e il rapporto tra il giocatore e lo spogliatoio o i tifosi. Credo sia una frattura molto profonda ma nell'ultima fase di campionato può succedere di tutto. Nello spogliatoio dell'Inter per tradizione si formano delle gerarchie. Ma ciò che interessa a società e tifosi è ottenere dei risultati e per questo la gara di domenica sarà una partita chiave".