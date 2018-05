Nie wieder Ulreich! I grandi portieri alle grandi squadre

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Probabilmente la carriera di Sven Ulreich continuerà senza problemi, come se la semifinale di Champions League in cui si è reso protagonista in negativo non fosse mai accaduta. Ma più probabilmente no. L'errore madornale in occasione del bis di Benzema è troppo eclatante e anche l'evoluta mentalità tedesca potrebbe non riuscire ad andare oltre il singolo pesantissimo episodio. Che il Bayern avesse bisogno di un vice Neuer era cosa nota già prima della sfida di ieri, ma che l'esigenza potesse costare così tanto a Muller e compagni non era preventivabile. La scelta di puntare su Reina fatta del 2014 non è stata confermata nelle stagioni a seguire, con il Bayern Monaco evidentemente "scottato" dalla voglia di partire manifestata dallo spagnolo già dopo pochi mesi di panchina alle spalle dell'intoccabile numero uno della Nazionale tedesca. Una scelta che però non ha pagato alla lunga, perché le grandi squadre hanno bisogno di grandi giocatori, a maggior ragione se si tratta di un ruolo complicato e difficile come quello dell'estremo difensore.