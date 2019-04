Niente alibi, una stagione disastrosa. Ma il Chievo non deve morire

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Guardate le ultime partite e tutte le decisioni prese contro di noi, è scandaloso". Da due mesi a questa parte, Domenico Di Carlo ripete più o meno le stesse frasi: il ChievoVerona, a detta del suo allenatore, è sistematicamente danneggiato e meriterebbe più di quanto riesca a raccogliere. Da una parte il tecnico gialloblù ha ragione da vendere, perché sono tanti gli episodi "al limite" che hanno penalizzato la sua squadra nelle ultime settimane. Dall'altro, però, non si può ridurre l'analisi di ogni singolo incontro e delle sconfitte agli errori arbitrali. Tre punti in 12 partite nel girone di ritorno, nessuna vittoria nel 2019: il dato è impietoso ed è la fotografia di una stagione nata male, con la penalizzazione in classifica, e ormai destinata a concludersi nel peggiore dei modi, con un ultimo posto per distacco e la retrocessione in Serie B.

Eppure, il ChievoVerona può guardare al futuro con relativa fiducia, e le scelte effettuate da Di Carlo nella sfida del Dall'Ara lo testimoniano: tanti giovani schierati, alcuni cresciuti nel vivaio, che costituiscono una buona base da cui ripartire. Stasera ha esordito dal primo minuto Emanuel Vignato, esterno destro classe 2000; un prospetto interessante, già noto agli osservatori dei grandi club, che non ha sfigurato e che probabilmente farà parlare di sé in futuro. A Verona non devono abbattersi né sentirsi vittime di chissà quale disegno. Sarà opportuno, invece, rimboccarsi le maniche e non disperdere un patrimonio importante del calcio italiano, che da circa 20 anni lotta ad armi pari contro degli autentici colossi e che, in passato, si è fatto apprezzare anche dai tifosi rivali. C'è tanto tempo per rimuginare e forse alcune valutazioni sono già state fatte. Il ChievoVerona non deve morire.