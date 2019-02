© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ultime da Torino: Cristiano Ronaldo non si è allenato in giornata. Secondo i colleghi de La Stampa, il portoghese ha rimediato una botta contro il Bologna e domani effettuerà esami. Un campanello d'allarme in vista della gara contro il Napoli? Domani il giorno dei responsi sulle condizioni del giocatore.