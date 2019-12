Niente CR7, niente milioni dello United: Haaland sceglie il Muro Giallo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Erling Haaland stupisce tutti, ancora una volta. Dopo averlo fatto sul campo, a suon di gol e assist nonostante abbia appena 19 anni, lo fa anche in sede di mercato: firma fino al 2024 col Borussia Dortmund, dove si trasferisce fin dal 1° gennaio iniziando così - alquanto a sorpresa - una nuova, immediata avventura in Bundesliga.

Il classe 2000 dei record, in Norvegia, in Austria e in Europa (28 reti e 7 assist soltanto finora in questa stagione) e il suo agente Mino Raiola hanno scelto il progetto giovani dei gialloneri come prossimo step in un percorso di crescita che sembra davvero non avere limiti. Niente Juventus, dunque. Niente Manchester United, sebbene in panchina sedesse il suo grande estimatore Solskjaer e i Red Devils gli offrissero da giorni uno stipendio faraonico.

Erling ha scelto il 'Muro Giallo', la piazza probabilmente migliore per continuare "più facilmente" a sentirsi protagonista, giocando, maturando e segnando, e allo stesso tempo alzare decisamente il livello rispetto a Salisburgo. Al tempo, il difficile compito di dire se questa decisione sia stata quella giusta.