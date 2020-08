Niente dimissioni, ma 4 condizioni per andare avanti: ecco cosa Conte chiede all'Inter

Ci sono i margini per ricucire lo strappo, ma c'è anche la necessità di chiarirsi e trovare un punto d'incontro. All'indomani del durissimo sfogo di Antonio Conte contro la società, l'Inter riflette sulle parole del suo allenatore ed è pronta a sedersi attorno a un tavolo per discutere sul come ripartire.

Conte, riporta il 'Corriere.it', l'Inter non vuole cambiare allenatore e Conte non ha alcuna intenzione di dimettersi. Ma durante il confronto coi vertici del club, l'allenatore leccese metterà sul piatto quattro condizioni per andare avanti insieme e insidiare la Juventus il prossimo anno.

1) Indicare chiaramente gli obiettivi

2) Condurre un mercato senza proporre giocatori al ribasso

3) Avere una struttura dentro e fuori dal campo che remi nella stessa direzione

4) Mettere da parte i personalismi

Alcune condizioni sembrano scontate, altre meno. Fatto sta che al momento non sembra esserci all'orizzonte un ribaltone, ma serve un chiarimento che arriverà il prima possibile.