© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Contrariamente rispetto a quanto emerso nel pre-gara, Mauro Icardi non è a San Siro. La punta argentina non si troverebbe, riporta Sky Sport, all'interno dello stadio per la sfida tra Inter e Spal. C'è Steven Zhang per festeggiare i centoundici anni del club e nel pregara Giuseppe Marotta, ad societario ieri tirato in causa come unico possibile problem-solver da Luciano Spalletti, aveva parlato di "ottimismo". Su una vicenda che però, contrariamente rispetto alle attese, difficilmente si risolverà oggi. Per adesso, Icardi non si è visto a San Siro.