Niente Genoa per Balotelli: l'attaccante ad un passo dal Marsiglia

Ultime sul futuro di Balotelli direttamente da Sky Sport. L'attaccante - accostato nelle ultime ore al Genoa - è vicinissimo in realtà al Marsiglia. Ad essere decisiva è infatti l'aspetto economico: per giocare i restanti mesi fino al termine della stagione, infatti, Balotelli percepirà uno stipendio da 2 milioni di euro netti. Oggi i contatti sono stati positivi, con l'affare praticamente in chiusura.