Niente Genoa per Roque Mesa: ha superato le visite col Leganes

© foto di J.M.Colomo

Cercato anche dal Genoa in questo finestra di calciomercato, il centrocampista Roque Mesa ha deciso di restare in Spagna. Il calciatore classe '89 legato al Siviglia da un contratto in scadenza nel 2021 vestirà nella prossima stagione la casacca del Leganes: i due club hanno definito l'operazione con la formula del prestito secco. Mesa ha già superato le visite mediche.