Niente impresa a Londra. Ma Gattuso ne sta costruendo un'altra

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

L’Europa League è andata. Restano due obiettivi. Il Milan che si risveglia dopo la scoppola rimediata con l’Arsenal sa di non avere ancora risolto i suoi problemi, ma è quantomeno consapevole di dove vuole e può arrivare. La sconfitta è maturata più nel 2-0 di San Siro che nel 3-1 di ieri all’Emirates, ma il risultato aggregato è un sonoro 5-1: l’Europa, per ora, è un altro pianeta. E con la competizione sfuma una possibile scorciatoia, se così si poteva definirla, per accedere alla prossima Champions League.

L’impresa non è arrivata: Gennaro Gattuso e i suoi ragazzi non si sono fatti eroi di Londra. Un’impresa, però, il tecnico l’ha già compiuta: nell’ondivaga stagione rossonera, è riuscito a recuperare il campionato. Quando è arrivato, nessuno credeva che il Milan potesse raddrizzare quella parte della stagione. Ora è lì, potenzialmente a tre punti dal quarto posto. L’impresa di Londra è sfumata, quella italiana può ancora arrivare: il Milan è partito per vincere tutto e probabilmente non vincerà nulla (ma c’è la Coppa Italia, che può essere un bel modo per riabituarsi al successo). Poi i rossoneri hanno perso la bussola in Serie A e hanno individuato l’Europa League come obiettivo. Ora che questa è andata e il campionato si è riaperto, non per caso ma per abilità, il Milan sa dove guardare. E la vera impresa di Gattuso può essere dietro l’angolo, per quanto lontano.