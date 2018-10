Niente Italia per Diawara: il centrocampista risponderà alla Guinea

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Niente Italia per Amadou Diawara. L’edizione odierna del Corriere dello Sport spiega come il centrocampista, nonostante i diversi contatti avuto con la Federazione Italiana per un suo approdo in Nazionale, abbia alla fine scelto di rispondere alla chiamata della Guinea. A sciogliere i dubbi lo stesso commissario tecnico della nazionale africana, che ha spiegato che il ragazzo non ha più perplessità e si è convinto della scelta.