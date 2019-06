Niente Milan per Kabak, il difensore ha scelto lo Schalke 04

Tra i due litiganti, il terzo gode: il futuro di Ozan Kabak, difensore in uscita dallo Stoccarda, non sarà infatti nè al Milan, nè al Bayern Monaco, ma allo Schalke 04. Il turco dopo diversi giorni di riflessione - riporta la Bild - avrebbe infatti scelto di trasferirsi nel club di Gelsenkirchen, che dovrà pagare la clausola da 15 milioni di euro per liberarlo dallo Stoccarda.