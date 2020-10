Niente Milan per Rudiger: dubbi sulle condizioni del tedesco. Che ora è nel mirino di Friedkin

Rischia di saltare, dopo Ozan Kabak, anche Antonio Rudiger per il Milan. Apertura del giocatore e del Chelsea al ragazzo, secondo quel che arriva da fonti vicine al club rossonero non ci sarebbe stata intesa sulle cifre della trattativa col giocatore, ritenute troppo alte. Inoltre tra le valutazioni di una trattativa che sembra destinata a non concretizzarsi, ci sarebbe anche la condizione fisica del giocatore e l'investimento su un difensore che in carriera ha avuto due infortuni importanti al ginocchio. In questa stagione Rudiger non ha giocato ancora un minuto. Adesso è nel mirino di Dan Friedkin e della Roma come alternativa a Chris Smalling.