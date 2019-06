Niente Milan per Tare: comunicata la volontà di restare alla Lazio

© foto di Federico Gaetano

Niente Milan per Igli Tare. Come riportato da Sky Sport, il direttore sportivo ha deciso di rimanere alla Lazio. Già comunicata alla società biancocelesti la propria volontà di rimanere a Roma. Una scelta, quella di Tare, che non va associata a nessun adeguamento economico. Il dirigente albanese, infatti, continuerà il suo lavoro alla Lazio senza firmare nessun rinnovo contrattuale. Nulla da fare per il club rossonero che adesso dovrà individuare una nuova figura dirigenziale.