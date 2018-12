Niente miracolo di Natale: Roma ko, Juve già campione d'inverno

© foto di www.imagephotoagency.it

Risultato finale - Juventus-Roma 1-0, 35' Mandzukic

Serviva un miracolo, alla Roma, per espugnare Torino. Il periodo natalizio potrebbe favorire questo evento ma la Juventus non si lascia sorprendere, portando i tre punti a casa grazie al decisivo gol di Mandzukic. I bianconeri rispondono così al successo del Napoli contro la SPAL, tornando a +8 sui partenopei e ora a 49 punti. Conquistando, inoltre, il titolo di campione d'inverno a due turni dal termine del girone di andata. La formazione capitolina, invece, resta ferma a quota 24 e a quattro passi dal quarto posto che appartiene alla Lazio.

LE SCELTE DI FORMAZIONE - Di Francesco punta ancora su Schick come riferimento offensivo, alle sue spalle ci sono Under, Zaniolo e Florenzi. Allegri non schiera Benatia, lanciando ancora una volta Bonucci insieme a Chiellini. In avanti nessuna sorpresa rispetto alla vigilia: c'è Dybala con Ronaldo e Mandzukic.

JUVE COL PIEDE SULL'ACCELERATORE - La prima parte di gara vede un monologo juventino o quasi, con Alex Sandro che scalda i guantoni di Olsen in due occasioni tra l'ottavo e il diciottesimo minuto di gioco. Bravo il portiere svedese in entrambe le circostanze, spegnendo subito le polemiche dopo gli errori dello scorso weekend contro il Genoa. Il primo pericolo dalle parti di Szczesny arriva soltanto al 20', con Schick che si gira dal limite senza però imprimere la giusta forza e precisione alla sua conclusione.

RONALDO SENZA FORTUNA, POI IL GOL DI MANDZUKIC - CR7 tenta la rovesciata come lo scorso aprile quando però vestiva la maglia del Real Madrid, ma senza fortuna. Al 35' si sblocca il punteggio: De Sciglio mette al centro dalla destra, Mandzukic sovrasta di testa Santon e batte di testa Olsen. E' il vantaggio bianconero, anche meritato per quanto visto nella prima frazione che si chiude sull'1-0.

FLORENZI LASCIATO NEGLI SPOGLIATOI, OLSEN DICE NO A CR7 - Di Francesco si gioca la carta Kluivert, rinunciando al capitano che lascia la fascia a Manolas. Ronaldo ci prova di testa al 55' senza trovare lo specchio della porta, poi lo stesso CR7 ci riprova qualche minuto dopo trovando la deviazione di Olsen. Ma lo svedese ci ha preso evidentemente gusto, negando all'ex Pallone d'oro la gioia del gol nell'azione successiva. Gli spettri della gara col Genoa, però, tornano nella mente di tutti quando Chiellini deposita la palla in rete anticipando di testa Olsen: l'arbitro, però, non ha dubbi nell'assegnare il fallo in favore del portiere per carica al portiere.

CAMBI E ILLUSIONE DEL RADDOPPIO BIANCONERO - Di Francesco si gioca la carta Perotti al posto dello spento Under, Allegri lancia Emre Can per Pjanic. La Roma insiste, chiude la Juve nella propria metà campo dopo il 70' senza riuscire a trovare la via del gol. L'ultima sostituzione ospite vede Nzonzi out per il rientrante Dzeko, la Juve risponde con Douglas Costa al posto di Dybala. Nel finale ci prova Cristante di testa ma Szczesny è attento. L'ex Bayern Monaco va poi a segno nel finale: traversone di Ronaldo dalla destra, spunto del brasiliano che festeggia ma l'arbitro Massa annulla dopo aver consultato il VAR. Al 90' è la Juve a fare festa, ancora una volta. Numeri sempre impressionanti per Allegri che ha conquistato 49 punti sui 51 a disposizione. In casa Roma, invece, sarà un Natale di riflessione.