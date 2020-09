Niente multa per Messi: se deciderà di restare e tornerà ad allenarsi, il Barça chiuderà un occhio

vedi letture

Niente multa per Lionel Messi. Se la Pulga tornerà ad allenarsi a breve coi blaugrana, non sarà sanzionata. A scriverlo questa mattina è Mundo Deportivo, che riporta come il Barcellona avrebbe già deciso di chiudere un occhio dinanzi alla sua mancata presenza prima ai test e poi agli allenamenti agli ordini di mister Koeman, sempre e solo nel caso in cui Leo scelga ovviamente di restare.