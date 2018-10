Niente più intoccabili. Luis Alberto è la prima vittima di Inzaghi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Ogni tecnico ha le sue gerarchie. Ma non ci sono più intoccabili nella Lazio", era stato il pensiero espresso dal tecnico Simone Inzaghi in conferenza stampa nella giornata di ieri. Parole significative, per un allenatore che in passato aveva sempre puntato (con successo) su un gruppo di titolari 'certi'. Le sconfitte nel derby e contro l'Eintracht però hanno inevitabilmente minato qualche certezza e così Inzaghi oggi contro la Fiorentina ha scelto di sorprendere. Perché in campo al fianco di Ciro Immobile ci sarà ancora Felipe Caicedo e non Luis Alberto, con lo spagnolo che diventa così la prima 'vittima' della scossa voluta dal tecnico. Dietro la scelta ci sono chiaramente questioni tecnico-tattiche, con Caicedo che ha dimostrato di poter mettere al servizio della squadra la sua fisicità e il suo saper giocare semplice e con pochi tocchi. Ma lo scorso anno, o anche solo in estate, in pochi avrebbero immaginato un Luis Alberto fuori in una gara così importante come quella con la Fiorentina.