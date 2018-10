Niente Portogallo per CR7. Tornerà in Nazionale solo nel 2019

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cristiano Ronaldo, come successo l'ultima volta, non è stato convocato dal ct del Portogallo Fernando Santos per le gare contro Polonia e Scozia. E A Bola spiega i motivi di questa nuova rinuncia, più che esclusione. CR7 nei giorni scorsi ha parlato a lungo col presidente della Federazione portoghese (Fernando Gomes) e con lo stesso ct Santos di questa situazione ed entrambi hanno concordato sul fatto di non convocare il giocatore per permettergli di restare a Torino e portare avanti il suo processo di ambientamento nella Juventus.

Ma non è finita qua: CR7, Santos e Gomes sarebbero addirittura andati oltre e avrebbero già deciso di non chiamare il 5 volte Pallone d'Oro neanche per le gare di novembre contro Italia e Polonia, rimandando così il suo ritorno al 2019. Nelle conversazioni Ronaldo ha però voluto precisare la propria volontà di non dire addio alla Nazionale, si legge.