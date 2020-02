© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ivan Rakitic ha deciso di restare al Barcellona per convincere mister Setien e riconquistarsi un posto in squadra. Come riporta oggi Sport, il centrocampista croato avrebbe deciso di non ascoltare le sirene di mercato suonate a gennaio (solo in Italia c'erano Juventus, Inter e Milan), con tanta voglia di rivalsa nella stagione più travagliata della sua carriera dal punto di vista della continuità. Se la situazione non cambierà da qui a giugno, l'addio ai blaugrana potrebbe però diventare inevitabile.