Niente riscatto dal Bayern. Ma Perisic può restare a Monaco ancora un anno in prestito

vedi letture

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Ivan Perisic. Il Bayern Monaco sta rimandando il riscatto del croato: non ha esercitato il diritto per acquistarlo a venti milioni e ora potrebbe parrtire una trattativa. L'alternativa è tornare all'Inter ma la sensazione è che sarà pro tempore. L'ultima opzione: il rinnovo del prestito ai bavaresi per permettere al club di Zhang di non avere il fardello di un ingaggio da 4,6 milioni all'anno di stipendio.