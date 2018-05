Niente sconti e niente clausole. Quanto vale Marek Hamsik?

© foto di Federico De Luca

Dopo la bomba lanciata qualche giorno fa ha appena ribadito che non ci sono novità sul suo futuro. La Cina è pronta a ricoprirlo d'oro e lui, dopo undici stagioni al Napoli, ci sta pensando. Dopo aver rifiutato di tutto in questi anni - Milan e Juventus solo per restare in Italia - Marek Hamsik potrebbe cambiare casacca e anche continente. Andando a giocare a suon di yuan in un campionato che resta molto ai margini del calcio che conta, nonostante i tanti calciatori acquistati negli ultimi tre anni.

Classe '87, Hamsik è reduce da una stagione discreta, ma non tra le migliori. E' stato un cardine anche del terzo Napoli di Sarri, anche se sostituito con regolarità. Pochissime le partite concluse al 90esimo dal capitano slovacco che infatti sul campo non ha reso come al solito. E non ha segnato come al solito: solo 7 gol complessivi, pochi per un centrocampista con i suoi tempi d'inserimento, e record negativo eguagliato.

Poi c'è da aggiungere la delusione per il mancato Scudetto. Lui più di tutti ci credeva, pensava che questa costante crescita confluisse in una stagione perfetta, da tricolore. Previsioni che non sono andate troppo lontane dalla realtà perché i 91 punti in 38 giornate testimoniano di una Serie A giocata in maniera quasi perfetta. Finita alle spalle di una Juventus che ha dovuto fare i salti mortali per confermarsi campione d'Italia.

Delusione e offerta irrinunciabile. Un mix che può portare all'addio, attenuato dall'arrivo a sorpresa da Ancelotti ma che non può far dormire sonni tranquilli a nessuno, nemmeno a De Laurentiis. "Ma non faccio sconti a nessuno", ha avvisato oggi il numero uno del club partenopeo che però nell'ultimo contratto condiviso col suo capitano non ha inserito clausole rescissorie, forse perché convinto che Hamsik avesse in mente di chiudere la carriera alle falde del Vesuvio. Ipotesi possibile, così come è ancora in piedi quella di un suo addio. Già, ma quanto vale? Un dato per intavolare la discussione può essere quello di transfermarkt: 40 milioni di euro.